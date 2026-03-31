Ждать прогрева: когда начнется купальный сезон на юге России

Мурад Устаров
Благоприятная для этого температура ожидается нескоро.

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Синоптик Ткаченко: благоприятная для купального сезона температура будет в мае

Температура воды в акваториях Черного и Азовского морей сейчас не превышает 15 градусов, поэтому любителям морского отдыха придется подождать. Об этом изданию aif.ru рассказал метеоролог Юрий Ткаченко.

Он отметил, что для начала купального сезона в Краснодарском крае необходимо, чтобы температура воды установилась на уровне 20 градусов, однако природа сегодня не может порадовать такими условиями.

Синоптик подчеркнул, что Азовское море нагревается быстрее Черного, поскольку оно является мелководным. При этом открывать купальный сезон пока рано, добавил эксперт.

«Еще не время доставать плавки. Вода станет комфортной ближе к концу мая», — заключил Ткаченко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда пляжи в районе Керченского пролива откроются для отдыхающих в предстоящем летнем сезоне. Сейчас там продолжаются работы по ликвидации последствий крушения танкеров в декабре 2024 года.

Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Последние новости

4:33
Мошенники придумали новую уловку, как заставить россиян им перезвонить
4:25
Россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium
4:17
Красный флаг: стало известно, какие переводы вызывают подозрения у банков
4:10
Чемодан, вокзал, Лондон: пойманному с поличным британскому шпиону дали две недели, чтобы покинуть Россию
3:55
Песков анонсировал скорую встречу Путина с главой ЦИК Памфиловой
3:52
«Пока не очень получается»: Бортич осваивает новую профессию

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Раскрыта зарплата Зеленского
Умер актер из «Маски-шоу» Владимир Комаров
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео