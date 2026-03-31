Нефтяной танкер был поражен снарядом и загорелся у берегов ОАЭ

Мурад Устаров
Никто из представителей экипажа не пострадал.

Фото: www.globallookpress.com/Ahmed Gomaa

В находящийся в Персидском заливе танкер попал неопознанный снаряд. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В центре отметили, что инцидент произошел в 31 миле к северо-западу от Дубая. В результате удара на борту судна вспыхнул пожар. При этом в организации добавили, что никто из представителей экипажа не пострадал.

«Офицер по безопасности компании проинформировал о том, что неизвестный снаряд поразил их танкер с правого борта, вызвав пожар на судне. Пропавших без вести среди членов команды нет, они находятся в безопасности», — говорится в сообщении.

Центр также подчеркнул, что удар и последующее за ним возгорание не привели к утечке нефти. В связи с этим руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начало расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Израиль совершили новые удары по территории атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране.

