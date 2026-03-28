США и Израиль в третий раз атаковали АЭС «Бушер» в Иране

Американские и израильские военные снова нанесли удар по территории атомной электростанции (АЭС) «Бушер», расположенной в 18 километрах от иранского города Бушер, на берегу Персидского залива. Об этом в социальной сети X сообщили представители организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«Снаряд попал в площадку электростанции в 12:40 по местному времени (12:10 по московскому времени. — Прим. ред.) в пятницу, но о жертвах, имущественном или техническом ущербе не сообщается», — сказано в сообщении.

В ОАЭ подчеркнули, что поражение гражданских ядерных объектов является нарушением норм международного права, а также создает серьезную угрозу для безопасности всего региона.

Несколькими днями ранее правительство Ирана проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о попадании снаряда в здание АЭС «Бушер». Согласно данным организации, атомная станция не была повреждена, никто из ее сотрудников не пострадал.

Как рассказал 25 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев, с территории АЭС «Бушер» были эвакуированы 163 человека. По его информации, на станции продолжают работать примерно 300 сотрудников, планируется оставить на площадке несколько десятков специалистов. О маршрутах эвакуации проинформировали все стороны конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее, писал 5-tv.ru, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующий день предупредил о риске крупной радиологической аварии, которая затронет обширную территорию в Иране и за его пределами. Он призвал проявить максимальную осторожность и сдержанность, чтобы избежать катастрофы. .

