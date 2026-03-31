Онищенко поддержал идею о шестидневной рабочей неделе

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею предпринимателя Олега Дерипаски о переходе страны на шестидневную рабочую неделю. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Дерипаску я поддерживаю… Тут надо подходить дифференцированно», –отметил Онищенко.

По словам эксперта, предприятия, которые создают материальные ценности, перерабатывают ресурсы и занимаются добычей, могут перейти на шестидневный график с 12-часовым рабочим днем. При этом важно, чтобы сотрудники получали компенсации и имели возможность полноценно восстанавливаться.

Академик отметил, что для предотвращения рецессии в России необходимо продолжать работать.

Ранее российский предприниматель Олег Дерипаска также выступил за переход на шестидневную рабочую неделю с графиком с восьми утра до восьми вечера. По его мнению, страна сталкивается с серьезными экономическими вызовами, и добровольный переход на этот график может помочь их преодолеть.

На этом «радостные новости» не заканчиваются. По словам члена Общественной палаты Евгения Машарова, православная Пасха не является государственным праздником. Это значит, что для большинства россиян выходной с воскресенья, 12 апреля, на понедельник, 13 апреля, не переносится. Исключение — Республика Крым, в которой по указу главы Сергея Аксенова понедельник, 13 апреля, объявлен нерабочим праздничным днем.

