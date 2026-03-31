Онищенко поддержал идею о шестидневной рабочей неделе

Анастасия Антоненко

Для некоторых отраслей промышленности возможен переход на график по 12 часов.

Когда в России введут шестидневную рабочую неделю

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал идею предпринимателя Олега Дерипаски о переходе страны на шестидневную рабочую неделю. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Дерипаску я поддерживаю… Тут надо подходить дифференцированно», –отметил Онищенко.

По словам эксперта, предприятия, которые создают материальные ценности, перерабатывают ресурсы и занимаются добычей, могут перейти на шестидневный график с 12-часовым рабочим днем. При этом важно, чтобы сотрудники получали компенсации и имели возможность полноценно восстанавливаться.

Академик отметил, что для предотвращения рецессии в России необходимо продолжать работать.

Ранее российский предприниматель Олег Дерипаска также выступил за переход на шестидневную рабочую неделю с графиком с восьми утра до восьми вечера. По его мнению, страна сталкивается с серьезными экономическими вызовами, и добровольный переход на этот график может помочь их преодолеть.

На этом «радостные новости» не заканчиваются. По словам члена Общественной палаты Евгения Машарова, православная Пасха не является государственным праздником. Это значит, что для большинства россиян выходной с воскресенья, 12 апреля, на понедельник, 13 апреля, не переносится. Исключение — Республика Крым, в которой по указу главы Сергея Аксенова понедельник, 13 апреля, объявлен нерабочим праздничным днем.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:33
Отрезали волосы: в Омске 14-летнего подростка похитили и жестоко пытали в гараже
7:30
Рекомендация, а не закон: зачем в России штампуют ГОСТы, которые можно не соблюдать
7:14
Онищенко поддержал идею о шестидневной рабочей неделе
7:00
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил личный состав ВСУ в опорном пункте. Лучшее видео из зоны СВО
6:58
Сын Лопыревой получит школьное образование в России
6:42
«Я еще котируюсь!» — вдова Левкина о том, как ее перепутали с подругой дочери

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Чемодан, вокзал, Лондон: пойманному с поличным британскому шпиону дали две недели, чтобы покинуть Россию
Раскрыта зарплата Зеленского
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео