Весь день охотилась за дронами: ВСУ вывели из себя главу финского МИДа

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Министр потратила свой выходной на решение проблем.

Почему глава МИДа Финляндии разозлилась на ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Bahmut

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен недовольна действиями ВСУ

Глава министерства иностранных дел (МИД) Финляндии Элина Валтонен недовольна действиями боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом дипломат рассказала в интервью газете Iltalehti.

Во время беседы с журналистами Валтонен пожаловалась, что в один из дней у нее было прекрасное расписание — ничего важного запланировано не было. Однако женщине пришлось потратить свой выходной «на охоту за беспилотниками».

Министр пояснила: на прошлой неделе в Прибалтике заметили украинские дроны, поэтому власти Финляндии не сомневались в том, что скоро БПЛА вторгнутся и в их воздушное пространство. Так и произошло.

«Удивление не было стопроцентным, но мы не могли знать, когда и как это произойдет», — сказала Валтонен.

Беспилотники ВСУ заметили на территории страны 29 марта. Об этом сообщал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Премьер-министр Петтери Орпо назвал случившееся нарушением территориальной целостности. Позднее Украина признала, что упавшие на территории Финляндии дроны принадлежат ей. Кроме того, руководство Незалежной извинилось за этот инцидент. Киев, как писало издание «Телеграф», передал Хельсинкам всю информацию для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

