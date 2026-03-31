В школах РФ планируют сделать изучение второго иностранного языка обязательным

Александра Якимчук
Данное нововведение упомянуто министерством просвещения в федеральном государственном образовательном стандарте.

Второй иностранный язык в школе

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

В школах России могут ввести для обязательного изучения второй иностранный язык. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства просвещения.

Совет данного ведомства по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) общего и среднего профессионального образования одобрил проект с новым стандартом. Его планируют ввести с 1 сентября 2027 года.

В этом проекте есть и учебный план с перечнем предметов для базового и (или) углубленного изучения. Среди всем привычных предметов: русского языка, литературы, географии и физики в списке можно встретить родной язык (язык народа РФ), иностранный и второй иностранный языки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученики старшей школы получат возможность не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне с 1 сентября 2027 года. Это облегчит выбор для тех, кто еще не решил, какую специальность хочет освоить в будущем. Однако для определившихся возможность выбрать подходящий профиль сохраняется.

