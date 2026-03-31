Бесплатный сыр: в МВД перечислили мошеннические схемы в мессенджерах

|
Александра Якимчук
Особенно осторожными нужно быть с гиперссылками на какие-либо ресурсы.

Популярные схемы мошенничества

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД: предложения с легким заработком — распространенная схема мошенничества

Одна из самых распространенных схем мошенничества в мессенджерах — предложения о легком заработке. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МВД России.

«Широко используются схемы: легкий заработок, продажа несуществующих товаров, уведомления от лица официальных структур и сервисов», — отметили в ведомстве.

Кроме того, распространения получили и схемы с передачей вредоносных программ, а также ссылок на фишинговые сайты (похожие на порталы реальных организаций и сервисов).

В пресс-службе уточнили, что управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ производит мониторинг и анализ кибергуроз, в том числе и те, что связаны с мошенническими действиями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники от имени банков и государственных сервисов присылают фальшивые сообщения о взломе аккаунта. На эмоциях и под давлением человек, не задумываясь, может пройти по ссылке-ловушки. Однако такие сообщения — почти всегда манипуляция. Реальные сервисы не используют подобную схему.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
ЦИК России заявила о готовности помочь с голосованием украинцев в РФ
10:37
«Делается ювелирно»: пластический хирург о новых операциях Арзамасовой
10:31
Террористический акт: мать и дочь подожгли военкомат в Тюмени
10:26
Неожиданный вывод: причастность обвиняемого к убийству Кирка не удалось доказать
10:20
Бесплатный сыр: в МВД перечислили мошеннические схемы в мессенджерах
10:17
Инициатор — он: Елена Подкаминская развелась со вторым супругом

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Двое детей получили ранения при атаке дронов на Ленинградскую область
Россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео