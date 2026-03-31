Бесплатный сыр: в МВД перечислили мошеннические схемы в мессенджерах

МВД: предложения с легким заработком — распространенная схема мошенничества

Одна из самых распространенных схем мошенничества в мессенджерах — предложения о легком заработке. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба МВД России.

«Широко используются схемы: легкий заработок, продажа несуществующих товаров, уведомления от лица официальных структур и сервисов», — отметили в ведомстве.

Кроме того, распространения получили и схемы с передачей вредоносных программ, а также ссылок на фишинговые сайты (похожие на порталы реальных организаций и сервисов).

В пресс-службе уточнили, что управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ производит мониторинг и анализ кибергуроз, в том числе и те, что связаны с мошенническими действиями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники от имени банков и государственных сервисов присылают фальшивые сообщения о взломе аккаунта. На эмоциях и под давлением человек, не задумываясь, может пройти по ссылке-ловушки. Однако такие сообщения — почти всегда манипуляция. Реальные сервисы не используют подобную схему.

