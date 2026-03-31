«Первые выстрелы — в космосе»: где может начаться следующая война

Дарья Орлова
Вероятно, что поле боя выйдет за пределы Земли.

Журналист Клут: следующая война может начаться в космосе

Следующий крупный военный конфликт может начаться не на суше или в океане, а в космосе. Такое мнение высказал журналист агентства Bloomberg Андреас Клут.

Он отметил, что ведущие державы все активнее используют спутники в военных целях, из-за чего возрастает риск столкновения именно в околоземном пространстве.

«Есть согласие в том, что первые выстрелы следующей мировой войны почти наверняка будут произведены в космосе», — говорится в публикации.

По словам автора, страны уже рассматривают сценарии уничтожения спутников противника, а также усиленно работают над защитой собственной космической инфраструктуры.

При этом Клут допустил, что в случае эскалации не исключено и применение ядерного оружия, однако такие действия, по его оценке, приведут к крайне тяжелым последствиям для всего человечества.

Ранее президент Сербии Александр Вучич также высказывался о рисках глобального конфликта. Он заявил, что предотвратить третью мировую войну будет крайне сложно, и не исключил, что она уже началась, но пока не получила официального признания. По его мнению, предыдущие мировые войны тоже стартовали с локальных противостояний.

