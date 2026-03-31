«Делается ювелирно»: пластический хирург о новых операциях Арзамасовой

Пластический хирург Осман: Арзамасова могла решиться на изменения во внешности

Все изменения во внешности актрисы Елизаветы Арзамасовой не поменяли ее природных пропорций лица. Об этом изданию Газета.ру рассказала пластический хирург Мадина Осман.

«Наверное, имея неидеальную внешность, сложно было бы воздержаться от пластических операций и эстетических процедур. Она не исключение. Как публичный человек, она, наверняка, будет пытаться улучшить свою внешность. Но абсолютно точно можно сказать — все, что ей делают специалисты, делается ювелирно, точечно, не меняя основных пропорций лица и общего восприятия ее как человека», — прокомментировала эксперт.

Она отметила, что в чертах Арзамасовой есть утонченность, аристократичность и инфантильность. Однако у хирурга создалось впечатление, что для этой знаменитости намного важнее «интеллектуальный багаж» нежели внешность.

Слухи о том, что актриса прибегла к помощи пластической хирургии, появились после публикации снимков с одной из фотосессий. Интернет-пользователи, увидев их, пришли к выводу, что Елизавета решилась на повторную ринопластику (изменила форму носа).

Артистка распространяющиеся слухи пока не комментировала.

Известно, что Елизавета уже делала операцию на носу после серьезной травмы в 2023 году.

