Пропал, узнав о ребенке: мать внебрачного сына Арарата Кещяна о его поступке

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 20 0

Звезда сериала «Универ» оборвал с все связи с девушкой после двух лет отношений.

Кто внебрачный сын актера Арарата Кещяна из сериала «Универ»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Арарат Кещян отказался от финансовой поддержки матери своего внебрачного сына

Звезда сериала «Универ» актер Арарат Кещян не был в восторге от новости, что станет отцом. Об этом рассказала мать его внебрачного сына Эльдара Эльвира Кретова в программе «Хватит слухов!».

По словам женщины, она встречалась со знаменитостью два года. Тем не менее, когда Кещян узнал, что скоро станет отцом, то просто исчез.

«Я пишу ему: „Я беременна“. Он пропадает», — сказала Кретова.

Это, как уточнила женщина, произошло в 2011-м, а уже через год звезда популярного сериала сыграл свадьбу с Екатериной Шепетой, с которой до сих пор вместе. Чуть позже актер пожалел о поступке и связался с Крестовой, желая наладить контакт с сыном. Кроме того, Кещян пообещал помогать им финансово.

«В 2013 году, когда Эльдару исполнился годик, мы вышли на условные договоренности», — сказала Кретова, добавив, что на тот момент востребованный актер присылал ей всего 20 тысяч рублей.

Кещян и сейчас «обеспечивает» сына и бывшую возлюбленную. Суд обязал мужчину выплачивать ежемесячно 16 160 рублей. Эту сумму Кретова считает смешной.

«С каких пор у нас ориентируются на прожиточный минимум, а не на официальный заработок отца?» — недоумевала Эльвира.

Кретова и Кещян познакомились 15 лет назад в Сочи в компании общих друзей. По словам Эльвиры, уже в начале отношений она заметила скупость актера, однако не придала этому значения.

Ранее Кретова рассказала, как ее 14-летний сын Эльдар относится к знаменитому отцу. По ее словам, Кещян годами игнорировал интересы ребенка.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.21
0.42 82.54
-0.73
Под влиянием Черной Луны: гороскоп для знаков зодиака на июнь 2026

Последние новости

9:18
Пропал, узнав о ребенке: мать внебрачного сына Арарата Кещяна о его поступке
9:00
Многополярный мир наступает: что скрывается за главной декларацией Путина и Си
8:41
Конфликт мужчины и пьяных подростков в Сергиевом Посаде закончился стрельбой
8:24
В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
8:06
Из-за атаки украинских беспилотников во Владимирской области вспыхнул пожар
7:50
Осторожно, развод: россиян предупредили об аферах с чатами «быстрого заработка»

Сейчас читают

Появились кадры ночных ударов по Киеву
Воровство, кумовство, колдовство: как украинцы превратились с нацию некромантов
Двое суток после трагедии: последние новости об ударе по Старобельску
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео