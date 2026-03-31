Суд прекратил дело о банкротстве Лерчек в связи с погашением задолженности

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) в связи с полным погашением задолженности перед налоговой. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

На заседании, которое прошло 17 марта, представитель Лерчек рассказал, что на ее налоговый счет было перечислено 176 миллионов рублей. Эта сумма, как отмечал юрист, превышала объем заявленных требований. Поэтому задолженность полностью отсутствует. Всего Лерчек должна была выплатить налоговой 173 миллиона рублей.

Откуда у интернет-знаменитости взялись деньги на погашение задолженности — неизвестно. Они поступили от третьего лица, а адвокат не стал говорить о том, кто именно сделал платеж.

Также около двух недель назад суд Гагаринский районный суд Москвы изменил меру пресечения блогера с домашнего ареста на запрет определенных действий. Это произошло после того, как у нее обнаружили четвертую стадию рака желудка. Сейчас знаменитость проходит лечение в столичной клинике. Кроме того, суд уже приостановил производство по уголовному делу о выводе более 250 млн рублей за рубеж из-за состояния здоровья подсудимой.

Дело Лерчек

Очередное уголовное дело в отношении Лерчек и ее экс-супруга Артема Чекалина возбудили в октябре прошлого года. Бывших мужа и жену, а также их сообщника Романа Вишняка заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 миллионов рублей с использованием поддельных документов. Чекалин, как и его экс-супруга, не признал вину.

Ранее онколог прокомментировал внешний вид Лерчек. В обществе возник вопрос, почему при тяжелой стадии она продолжает выглядеть как обычно. Медик пояснил, что внешний облик пациента редко позволяет судить о степени распространенности онкопроцесса. Все зависит от особенностей развития опухоли.

