«Заставит задуматься всех»: Дина Корзун про важность смыслов в кино

Евгения Алешина
Новинка проката под названием «Желаю славы» поднимет актуальные вопросы для молодежи и не только.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Дина Корзун: в любое кино важно закладывать смыслы — за это мы его и любим

В любое кино важно закладывать смыслы — за это мы его и любим. Об этом рассказала актриса Дина Корзун на премьере фильма «Желаю славы», который выходит в прокат с 1 апреля.

«Всегда очень важно закладывать смыслы в кино. Мы любим кинематограф за фильмы со смыслами», — сказала актриса.

Развлекательные проекты тоже, безусловно, нужны, но в наше время трансформации фильмы, наполненные важными посылами, наиболее важны зрителю. При этом о серьезных темах можно доносить разным способом, в том числе, через смех.

Дина Корзун исполнила одну из ролей в новом фильме «Желаю славы», который рассказывает про цену успеха и цифровые технологии, захватившие умы нашей молодежи. Актриса отметила, что новинка как раз поднимает важные для молодого поколения вопросы. При этом фильм будет интересен не только молодежи, но и их родителям.

Самое главное — в фильме покажут всю опасность и риски цифровых технологий для детей. В том числе, интернет-зависимость, «обнуление» образования, бесконечный поток информации, порой недостоверной, а также желание легкого заработка онлайн.

«Вся эта тема была не урегулирована. Мы сами не понимали опасность, которая стоит за этим цифровым миром», — отметила Корзун.

Теперь спустя время и большое количество трудностей пора переосмыслить подход к новым технологиям и интернету.

«Мне кажется, этот фильм заставит задуматься не только молодежь, но и нас всех», — заключила актриса

Режиссер картины Анна Франк добавила: «Желаю славы» расскажет родителям о том, как важно беседовать со своими детьми на такие темы, ведь, как бы мы ни пытались их отгородить от опасностей, именно в интернете он беззащитнее всего.

«Дети должны понимать, что не каждый взрослый кто внедряется к ним в доверие и толкает их, условно говоря, сходить на митинг, что он — хороший», — говорит режиссер.

Данная работа, по сути, является коллективным творчеством всех, кто приложил к ней руку, особенно актеров. Многие из них привнесли много от себя в свои образы. Более того, сами герои фильма вдохновлены многими небезызвестными личностями. Например, образ актера Ивана Охлобыстина, как призналась Анна Франк, был вдохновлен скандальным режиссером Кириллом Серебренниковым. Также в фильме будет героиня, прототипом которой стала известная «королева онлайн марафонов» Елена Блиновская.

«Там очень много прототипов, о которых я пока не могу сказать, но вы их узнаете», — заинтриговала режиссер.

На вопрос о том, нужно ли в итоге «желать славы» или нет, Франк отвечает: можно, но осторожно.

«Надо понимать, что ты желаешь, и какую цену можешь за это заплатить», — многозначительно сказала режиссер картины.

