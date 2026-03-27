Психолог Прель: современная молодежь расстраивается из-за малейших трудностей

Зумеров называют снежинками, поскольку при малейших трудностях они «тают». Об этом рассказала психолог Светлана Прель в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на съемках фильма «Блогерша».

«Знаете, как их называют на самом деле? Снежинки. Чуть малейшая трудность, они тают, как снежинки», — сказала психолог.

Прель привела в пример свое поколение, которое росло в трудное время. Сама Светлана жила в неблагополучной семье. Теперь, когда у психолога появились свои дети, она решила дать им все, чего не было у нее.

«Я заваливала сына игрушками, вообще там гора игрушек была. Я посмотрела, смотрю, он уже даже коробки не вскрывает. Ему настолько уже это все равно. Это ему надо было? Нет, это мне надо было. Это я восполняла свои дефициты», — поделилась Прель.

Когда желания ребенка сиюминутно исполняются, то ему просто не о чем мечтать. По словам психолога, ребенок должен мечтать, ждать, иногда проигрывать и ставить цели. Если этого не будет, то чаду будет сложнее преодолевать трудности в будущем.

