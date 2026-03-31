Пусть попробует: в ОП ответили на идею Дерипаски о шестидневке по 12 часов

Замсекретаря ОП Гриб предложил Дерипаске поработать на шестидневке по 12 часов

Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб выступил против инициативы Олега Дерипаски о введении шестидневной рабочей недели с 12-часовым рабочим днем. Мнением он поделился в беседе с ТАСС.

Подобные предложения далеки от реальных условий труда, считает общественник. Гриб заявил, что для объективной оценки таких идей предпринимателю стоило бы самому поработать на производстве в подобном режиме в течение длительного времени, чтобы понять нагрузку на сотрудников. Он также подчеркнул, что переработки допустимы только на добровольной основе и их должны оплачивать по повышенному тарифу.

«Предлагаю ему (Олегу Дерипаске. — Прим. ред.) поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график и режим работы», — высказался Гриб.

Представитель Общественной палаты напомнил, что право на труд и отдых закреплено в Конституции, а Россия — социальное государство, поэтому обязана обеспечивать достойные условия труда и заботиться о здоровье граждан.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Дерипаска предложил усилить трудовой режим на предприятиях. Он отметил, что такой подход может ускорить экономические изменения. В числе возможных мер предприниматель называл переход на 12-часовой рабочий день при шестидневной неделе.

В то же время глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов заявлял, что подобные инициативы в парламенте не обсуждают. При этом академик РАН Геннадий Онищенко допускал возможность применения такого графика в отдельных отраслях.

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, в свою очередь, отмечал, что рабочая неделя продолжительностью 72 часа является чрезмерной нагрузкой для большинства людей и требует дополнительного обоснования.

