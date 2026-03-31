Пусть попробует: в ОП ответили на идею Дерипаски о шестидневке по 12 часов

Мария Гоманюк
Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб выступил против инициативы Олега Дерипаски о введении шестидневной рабочей недели с 12-часовым рабочим днем. Мнением он поделился в беседе с ТАСС.

Подобные предложения далеки от реальных условий труда, считает общественник. Гриб заявил, что для объективной оценки таких идей предпринимателю стоило бы самому поработать на производстве в подобном режиме в течение длительного времени, чтобы понять нагрузку на сотрудников. Он также подчеркнул, что переработки допустимы только на добровольной основе и их должны оплачивать по повышенному тарифу.

«Предлагаю ему (Олегу Дерипаске. — Прим. ред.) поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график и режим работы», — высказался Гриб.

Представитель Общественной палаты напомнил, что право на труд и отдых закреплено в Конституции, а Россия — социальное государство, поэтому обязана обеспечивать достойные условия труда и заботиться о здоровье граждан.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Дерипаска предложил усилить трудовой режим на предприятиях. Он отметил, что такой подход может ускорить экономические изменения. В числе возможных мер предприниматель называл переход на 12-часовой рабочий день при шестидневной неделе.

В то же время глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов заявлял, что подобные инициативы в парламенте не обсуждают. При этом академик РАН Геннадий Онищенко допускал возможность применения такого графика в отдельных отраслях.

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, в свою очередь, отмечал, что рабочая неделя продолжительностью 72 часа является чрезмерной нагрузкой для большинства людей и требует дополнительного обоснования.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:09
Президент Ирана назвал условие для урегулирования конфликта с США и Израилем
23:03
В Эрмитаж передали письмо арестованного в Польше археолога Бутягина
22:51
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Николай Соловьев
22:28
Пусть попробует: в ОП ответили на идею Дерипаски о шестидневке по 12 часов
22:10
На Украине заочно предъявили новые обвинения Николаю Баскову
21:50
Небесное шоу: россияне могут увидеть разрушение кометы у Солнца

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Земля в легких: мужчина заживо закопал своего 11-месячного сына
Оставили умирать? Пакет с младенцем нашли в кузове эвакуатора
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео