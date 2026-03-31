Польша проведет учения «на случай начала войны»

Анастасия Антоненко
Оценивать функционирование государства в условиях военного времени будет руководство страны.

Фото: www.globallookpress.com/Dominika Zarzycka

В ближайшие дни Польша проведет учения Kraj («Страна») на случай «начала войны». Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

Как отметил источник, в отработке действий примет участие руководство страны, которое оценит функционирование государства в условиях военного времени.

«Через несколько дней руководство страны пройдет серьезное испытание — оно отрепетирует момент начала войны. Это делает недавнюю встречу президента с генералами еще более оправданной», — говорится в публикации.

При этом неизвестно, с кем именно готовится воевать Варшава. Дата, место проведения и сценарий действий тоже не раскрыли.

До этого Польское радио сообщало об усилении контроля погранслужбы страны на границе с Украиной с целью предотвращения незаконного пересечения страны. В систему «электронный барьер» войдут подземные датчики, фиксирующие вибрации, оптоволоконные линии связи, камеры наблюдения и тепловизоры, круглосуточный мониторинг в режиме реального времени.

В этот же день стало известно, что НАТО начало международный этап учений «Морской щит» в Черном море у берегов Румынии. В маневрах примут участие более двух с половиной тысяч военных из 13 стран Североатлантического альянса.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

