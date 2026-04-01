В крупнейших российских городах стартовал сезон электросамокатов

Теперь компании смогут оплачивать проезд сотрудникам.

В крупнейших российских городах с 1 апреля стартовал сезон электросамокатов. Их официально выставят на улицу, хотя уже сейчас некоторые кикшеринговые фирмы открыли аренду.

Тем более, что с этого года самокаты полноценно становятся не просто средством передвижения, а инструментом в бизнесе. В приложениях появляется возможность для частных компаний оплачивать проезд своим сотрудникам. То есть корпоративные карты будут не только на метро и такси, но и на самокаты.

Это очень удобно для так называемых поездок «последней мили», когда основное расстояние покрывается, например, на автобусе. А последние пара километров — на самокате.

В Петербурге и Москве общее количество электровелосипедов и самокатов превысит 200 тысяч. Причем в обоих городах уже действуют строгие правила. И в этом году около десятка нарушителей уже получили первые штрафы.

