Мастер из Новосибирска создал движущуюся миниатюру на рисовом зернышке

Известная русская деревянная игрушка была уменьшена до двух миллиметров.

Самую маленькую движущуюся миниатюру создал мастер из Новосибирска. «Русский левша» поместил на рисовом зернышке фигурки медведя и мужика, которые по очереди бьют молоточками по наковальне.

Эта известная русская деревянная игрушка была уменьшена до двух миллиметров. Поэтому было крайне сложно подогнать все детали так, чтобы они двигались.

«Первые попытки у меня были неудачные. Необходимо было сделать несколько деталей таким образом, чтобы отверстия и штырьки совпали с точностью до человеческого волоса», — рассказывает мастер-микроминиатюрист, доктор физико-математических наук Владимир Анискин.

В итоге на создание этой микро-миниатюры ушло около пяти лет.

Мастер из Новосибирска создал движущуюся миниатюру на рисовом зернышке
