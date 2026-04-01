Мастер из Новосибирска создал движущуюся миниатюру на рисовом зернышке

Самую маленькую движущуюся миниатюру создал мастер из Новосибирска. «Русский левша» поместил на рисовом зернышке фигурки медведя и мужика, которые по очереди бьют молоточками по наковальне.

Эта известная русская деревянная игрушка была уменьшена до двух миллиметров. Поэтому было крайне сложно подогнать все детали так, чтобы они двигались.

«Первые попытки у меня были неудачные. Необходимо было сделать несколько деталей таким образом, чтобы отверстия и штырьки совпали с точностью до человеческого волоса», — рассказывает мастер-микроминиатюрист, доктор физико-математических наук Владимир Анискин.

В итоге на создание этой микро-миниатюры ушло около пяти лет.

