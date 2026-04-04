Трое детей получили ранения при взрыве в квартире в Санкт-Петербурге

Мурад Устаров
Пострадавших доставили в больницу.

Взрыв в Санкт-Петербурге 4 апреля — новости

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Трое несовершеннолетних пострадали в результате взрыва в квартире в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что дети приходились друг другу родственниками. Они смогли самостоятельно покинуть помещение. Раненых оперативно доставили в больницу. У них диагностировали легкие ожоги и отравление продуктами горения.

После взрыва в квартире вспыхнул пожар. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые занимаются его ликвидацией. В настоящее время все обстоятельства случившегося выясняет районная прокуратура.

Ранее 5-tv.ru писал о взрыве в квартире на Красносельском шоссе, причиной которого стала химическая реакция при варении наполнения для страйкбольных гранат. Ранения получил один человек. От ударной волны в помещении выбило окна и двери. При этом имущество соседей осталось невредимым. Находившаяся в момент инцидента женщина не пострадала.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
