Роберт Паттинсон назвал любимую часть «Сумерек»

Мурад Устаров
Мурад Устаров 86 0

Актер не стал объяснять свой выбор.

Фото: www.globallookpress.com/Vincenzo Landi

Роберт Паттинсон назвал вторую часть «Сумерек» самой любимой

Американский актер Роберт Паттинсон рассказал, какая часть серии популярной вампирской саги «Сумерки» ему нравится больше всего. Своим мнением звезда фильма поделился во время участия в квизе журнала GQ.

Артист заявил, что ему всегда очень нравилась вторая часть — «Сумерки. Сага. Новолуние», которая вышла на экраны в 2009 году. При этом актер не объяснил, почему сделал свой выбор в пользу этого фильма.

«На самом деле, мне всегда очень нравился второй фильм», — сказал он.

Паттинсон сыграл в «Сумерках» вампира Эдварда Каллена, влюбленного в свою одноклассницу Беллу Свон в исполнении Кристен Стюарт. Во второй части саги Эдвард расстался с Беллой, чтобы уберечь ее от опасностей. Столкнувшаяся с депрессии девушка начала общаться с оборотнем Джейкобом Блэком.

Ранее Стюарт сообщила о желании перезапустить «Сумерки». Она добавила, что ей близка идея переосмыслить эту сагу, если речь пойдет о новом масштабе, свободе и поддержке.

