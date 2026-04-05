Опасный тренд: как мамы Лондона подсели на шоколад с наркотиками

Daily Mail: матери Лондона стали употреблять шоколад с наркотиками

У женщин элитного района Лондона Кенсингтон стал популярен шоколад, содержащий чрезвычайно опасные запрещенные наркотические средства — псилоцибиновые грибы. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Автор статьи заявила, что увидела на детской площадке нескольких ухоженных мам, которые выглядели слишком «рассеянными и мечтательными». Одна из женщин призналась, что все жительницы района любят есть шоколад с псилоцибином. Она добавила, что они таким образом хотят «достичь эффекта духовного единения».

Позже репортер рассказала об этой истории своему парикмахеру, которая подтвердила информацию. Собеседница также добавила, что редактор «отстала от жизни», поскольку шоколад с грибами является новым трендом.

При этом в Великобритании псилоцибин не легализован и относится к наркотикам класса А. Кроме того, за его хранение можно получить тюремный срок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.