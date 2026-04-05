Собянин: московские неонатологи спасают 99% недоношенных детей

|
Лилия Килячкова 1 542 0

Новые технологии и подходы помогают врачам выхаживать даже самых слабых младенцев.

Когда отмечается день неонатолога

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России 5 апреля отмечают День неонатолога — профессиональный праздник специалистов, которые заботятся о здоровье новорожденных, включая детей, появившихся на свет раньше срока. Об этом напомнил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Градоначальник подчеркнул, что работа с самыми маленькими пациентами требует высокой ответственности и является крайне сложной. По его словам, в последние годы столичные неонатологи добились значительных успехов в выхаживании недоношенных детей. В современных роддомах и перинатальных центрах удается спасать до 99% таких малышей.

В 2025 году московские медики выходили более пяти тысяч младенцев, родившихся раньше срока. Существенный вклад в эти результаты внесли современные методы ранней диагностики. Неонатальный скрининг позволяет выявлять тяжелые заболевания еще до появления симптомов, и в настоящее время всех новорожденных обследуют по 38 патологиям.

Особое внимание уделяется детям с массой тела менее полутора килограммов, а также тем, кто перенес критические состояния в первые дни жизни. Для них реализуется проект «Ранняя помощь». Центры работают на базе детских городских клинических больниц имени З. А. Башляевой, имени Н. Ф. Филатова, Морозовской ДГКБ, а также Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка». Они взаимодействуют с 16 центрами развития.

«С каждым ребенком и семьей работает мультидисциплинарная команда специалистов здравоохранения и соцзащиты. В нее входят врачи, педагоги, логопеды, психологи, инструкторы ЛФК», — добавил Сергей Собянин.

После достижения трехлетнего возраста при необходимости для ребенка формируют индивидуальный образовательный маршрут и помогают ему адаптироваться к детскому саду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

Сейчас читают

Интересные материалы

