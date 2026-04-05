На Урале восьмилетний мальчик провалился под лед и погиб

Борис Сатаров
Трое детей находились на Режевском пруду без присмотра взрослых.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Режевская городская прокуратура начала проверку после гибели восьмилетнего ребенка, провалившегося под лед. Об этом 5 апреля сообщили в надзорном ведомстве Свердловской области.

По предварительным данным, днем 4 апреля четверо несовершеннолетних без контроля взрослых гуляли по льду Режевского городского пруда. Трое провалились в воду. Один выбрался сам, другого спас находившийся рядом мальчик. Третьего — восьмилетнего ребенка — спасти не удалось. Семья погибшего состояла на учете в органах профилактики.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности несовершеннолетних, действия чиновников, отвечающих за профилактику, и работу родителей. Следственное управление СК по области возбудило уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее, 25 марта, в Минусинском округе Красноярского края также возбудили дело о гибели ребенка, провалившегося под лед на реке Туба. Там дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео