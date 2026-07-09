Пропали во время сплава: тела мужчины и ребенка обнаружили в Иркутской области

В Иркутской области обнаружили тела мужчины и ребенка

В Иркутской области нашли тела мужчины и ребенка, которые могут быть связаны с трагедией на реке Иркут. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительным данным, тела обнаружили на территориях Иркутского и Шелеховского районов. Сейчас предстоит установить личности погибших. Официальное опознание еще не проводилось.

Трагедия произошла 3 июля во время массового туристического сплава. В группе, по данным следствия, было 172 человека. Во время привала четырехлетнего мальчика унесло течением. Двое мужчин попытались его спасти, однако сами пропали в воде.

После ЧП было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. Организатора сплава задержали. Позднее суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Поиски третьего пропавшего продолжаются. Следователи устанавливают, как был организован сплав, соблюдались ли требования безопасности и почему ребенок оказался у воды без контроля.

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