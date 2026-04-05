Косметичка на орбите: как женщины-астронавты ухаживают за собой в космосе

|
Лилия Килячкова
Жизнь в условиях гравитации диктует свои правила гигиены, превращая привычное мытье головы или нанесение макияжа в сложнейший процесс.

Как женщины-астронавты ухаживают за собой в космосе

Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: женщины-астронавты берут с собой в космос специальные косметички

Женщины-астронавты используют специальные наборы гигиены и адаптированные косметические средства для поддержания красоты во время космических миссий. Об этом сообщает Daily Mail.

Отсутствие гравитации заставляет воду собираться в липкие плавающие сферы, а волосы — хаотично подниматься вверх, что превращает обычный уход в испытание. Вместо полноценного душа астронавты используют влажные салфетки, а мытье головы происходит с помощью несмываемых шампуней в специальных пакетах из фольги, что занимает до 25 минут.

При этом порошковые средства и парфюмерия в космосе строго запрещены из-за риска повреждения легких или поломки оборудования мелкими частицами, поэтому предпочтение отдается кремовым текстурам.

«Обычно я беру с собой подводку для глаз, тени и, возможно, карандаш для бровей, но обнаружила, что наносить их в космосе — скорее лишние хлопоты, чем польза <…> Я клянусь, что в космосе моя кожа выглядит моложе из-за сильного перемещения жидкости в организме на орбите. Когда я провожу видеоконференции, люди на Земле даже отмечают, что я помолодела», — поделилась своим опытом астронавт НАСА Серена Ауньон-Чанселлор.

Интересно, что НАСА начало задумываться о женских потребностях еще в 1978 году, когда для первых участниц программы был разработан специальный набор с тушью и румянами. Также особое внимание уделяется уходу за волосами и ногтями.

Исследовательницы часто предпочитают распущенные волосы для лучшей аэрации, чтобы избежать появления перхоти и бактерий. При стрижке ногтей приходится использовать пылесос, чтобы обрезки не разлетелись по станции. Для ухода за лицом используются специальные мешочки с мыльным раствором.

Даже такая простая вещь, как чистка зубов, в космосе требует привыкания. Пену приходится либо глотать, либо сплевывать в полотенце, так как привычной раковины на МКС нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

