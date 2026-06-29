Новые эксперименты: какие задачи стоят перед экипажами МКС-75

Космонавт Дуров: экипажи МКС-75 проведут в космосе эксперименты с роботами

Экипажи МКС-75 (75-я экспедиция на Международную космическую станцию. — Прим. ред.) проведут эксперименты по применению роботов в космосе. Об этом рассказал космонавт, Герой России Петр Дуров во время торжественных проводов основного и дублирующего экипажей МКС-75 из Звездного городка на Байконур.

«Каждый полет уникален. Наш тоже имеет в своих планах достаточно интересные задачи. <…> Конечно же, будет ряд интересных новых экспериментов, связанных и с изучением человеческого организма в условиях невесомостей, и с получением новых материалов: кристаллов и сплавов в условиях космического полета. Будет очень интересный эксперимент „Теледроид“ по изучению и по разработке технологий использования роботизированной техники в условиях космоса, в условиях, в том числе и открытого космоса», — уточнил Дуров.

Он уточнил, что за время экспедиции будет выполнено два выхода в открытый космос.

Поддержание работоспособности станции — это также одна из задач, которые стоят перед экипажами 75-й экспедиции. Космонавт уточнил, что МКС служит уже достаточно длительное время, поэтому многие работы посвящают тому, чтобы продлить нахождение станции в космосе как можно дольше.

Дуров также сообщил, что на Байконуре космонавты будут поддерживать уровень знаний, которые получили в Звездном городке. Планируются и теоретические занятия, и тренировки режима ручной стыковки. Также они будут получать актуальную информацию с МКС.

Космонавт и Герой России Анна Кикина добавила, что на борту МКС они будут находиться как специалисты, которые обязаны качественно выполнять свою работу. При этом важно сохранять взаимоуважение и хорошее эмоциональное состояние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипажи космического корабля «Союз МС-29» провели комплексные экзаменационные тренировки перед полетом на МКС.

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