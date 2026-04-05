Подходы совпадают: главы МИД РФ и Китая обсудили пути сотрудничества двух стран

Александра Якимчук
Александра Якимчук 76 0

Ситуация на Ближнем Востоке также была одной из тем в беседе министров.

Разговор Лаврова с главой МИД Китая

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Главы МИД России и Китая обсудили пути укрепление взаимодействий

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из Китая Ван И обсудили пути укрепления взаимодействия наших стран. Об этом говорится в официальном заявлении российского ведомства, опубликованном на сайте МИД РФ.

«Обсуждались пути укрепления российско-китайского взаимодействия на различных международных площадках и, прежде всего, в ООН», — проинформировало министерство.

В ведомстве также отметили, что стороны удовлетворены совпадением подходов РФ и КНР по многим вопросам, в том числе по Ближнему Востоку. Обе стороны признают атаку США и Израиля актом неспровоцированной агрессии.

Также главы ведомств обсудили ситуацию в Персидском заливе и международные усилия по скорейшему прекращению конфликта в регионе и переходу к политико-дипломатическому диалогу.

Кроме того, Сергей Лавров и Ван И планируют продолжить взаимодействие по всем вопросам, представляющим взаимный интерес.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава МИД России в телефонном разговоре с министром иностранных дел Египта Бадром Абдельати подтвердил готовность Москвы способствовать разрешению конфликтов на Ближнем Востоке.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео