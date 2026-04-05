Силы ПВО сбили 77 дронов ВСУ над регионами России за шесть часов

Беспилотники уничтожены в небе над Крымом, Краснодарским краем и Курской областью.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 77 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в канале в мессенджере MAX.
Согласно информации ведомства, в промежутке с 08:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 77 вражеских дронов над территориями Белгородской и Курской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 5 апреля перехватили и ликвидировали 87 украинских беспилотников. Атаки отражались с 22:00 вечера до 08:00 утра.
