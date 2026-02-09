На уникальное шествие в Харбине приехали посмотреть тысячи туристов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тысячи туристов съехались в Харбин, чтобы посмотреть на уникальное шествие в смокингах. Собравшиеся восторженно приветствовали участников парада.

Пингвины в галстуках и бабочках, а еще с плюшевыми рюкзаками за спиной, деловито вышагивали по ледовой дорожке, позируя фотографам. Это часть знаменитого зимнего фестиваля.

Ранее 5-tv.ru сообщал об ужасной трагедии — В ЮАР погибли 60 тысяч пингвинов. Совместное исследование ученых и Департамента лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР показало: с 2004 по 2012 год на этих территориях исчезло более 95% некогда крупнейших гнездовых колоний. Теперь причина массовой смерти раскрыта.

