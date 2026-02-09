Тысячи туристов съехались в Харбин, чтобы посмотреть на уникальное шествие в смокингах. Собравшиеся восторженно приветствовали участников парада.

Пингвины в галстуках и бабочках, а еще с плюшевыми рюкзаками за спиной, деловито вышагивали по ледовой дорожке, позируя фотографам. Это часть знаменитого зимнего фестиваля.

