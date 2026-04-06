Помощь «золотого трио»: что делать с кожей после зимы

Мурад Устаров
Мурад Устаров 43 0

Восстановительный процесс необходимо начинать с восполнения витаминов.

Как ухаживать за кожей после зимы весной

Дерматовенеролог Хворова: после зимы коже необходим особый уход

С приходом весны кожа нуждается в особом уходе из-за последствий воздействия морозов и ветра, которые могут нарушить эпидермальный барьер и вызвать обезвоживание. Об этом в беседе с Life.ru сообщила врач-дерматовенеролог Мария Хворова.

Она отметила, что зачастую люди при реабилитации начинают интенсивно «драить» свою кожу. По ее словам, необходимо восстанавливать липидный барьер, который из-за морозов сильно ослаб.

Эксперт советует при уходе за кожей использовать мягкие пенки и гели для умывания, в составе которых отсутствуют агрессивные поверхностно-активные вещества (ПАВ). Врач также рекомендовала отказаться от средств с АНА-кислотами и перейти на флюиды и сыворотки с витамином С.

Хворова подчеркнула, что истинное восстановление и преображение кожи начинается с оздоровления организма, в частности, восполнения нужных витаминов и макроэлементов.

«Многим требуется их восполнение… Индивидуальные назначения сможет сделать врач, но часто в рекомендациях присутствует „золотое трио“: Омега-3, витамин D, альфа-липоевая кислота», — заключила специалист.

