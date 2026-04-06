Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 34 0

Под удар попали и пулеметные точки неприятеля.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как российская артиллерия уничтожила опорные пункты ВСУ

Артиллерийские расчеты гаубиц «Акация» ударили по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области. Благодаря разведывательным беспилотникам были вскрыты укрепленные позиции пехоты, пулеметные точки и укрытые в лесах блиндажи неприятеля. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Мы обеспечивали огневую поддержку, чтобы парням было проще продвигаться. Отрабатывали пулеметные гнезда, опорники — там как раз было скопление живой силы. Также выявили и поразили склад боекомплекта. Разведка постоянно дает данные, и мы успешно по ним отрабатываем, срывая противнику все планы. Связь отличная, используем сугубо отечественное оборудование — работает четко, перебоев нет», — сообщил командир орудия с позывным «Дэн».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
6 апр
Дуэль дронов в небе над Херсонской областью. Лучшее видео из зоны СВО
5 апр
До 18 вылетов в сутки: как работают асы беспилотной авиации в зоне СВО
4 апр
РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
4 апр
Штурмовики Армии России совершенствуют навыки в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
4 апр
«Нет даже мертвых»: украинские боевики массово пропадают под Сумами
3 апр
Истребитель Су-35С провел ночное боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
3 апр
«Молния» сорвала ротацию ВСУ на харьковском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
2 апр
«В любое время могут лететь»: как российские бойцы противодействуют контратакам ВСУ
2 апр
Армия России сорвала контратаку штурмовиков ВСУ на мототехнике. Лучшее видео из зоны СВО
2 апр
ЗРК «Тор-МУ» уничтожил разведывательный БПЛА «Лелека». Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Дуэль дронов в небе над Херсонской областью. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Удары Ирана по Израилю полностью разрушили здание в Хайфе
7:11
«Проблемы все равно есть»: Анна Пересильд три года ходит к психологу
7:10
«Периферия кормит культуру»: Быков о том, почему регионы стали двигателем искусства
7:00
Страстная неделя: как провести последнюю седмицу Великого поста
6:51
Десятки больниц разрушены в Иране в результате авиаударов Израиля и США

Сейчас читают

Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Скрытая правда о БАДах: почему витамины в таблетках не работают как обещано
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео