Дуэль дронов в небе над Херсонской областью. Лучшее видео из зоны СВО

Алексей Мокряков

Российский беспилотник-перехватчик «Елка» подбил БПЛА самолетного типа украинских боевиков.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Опубликовано видео работы российского БПЛА-перехватчика «Елка»

Расчет ПВО пуском дрона-перехватчика «Елка» уничтожил ударный беспилотник самолетного типа ВСУ, который летел в тыл российских войск в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

«Елка» очень проста, легко использовать, очень компактная… Берет легко на захват, у нее интеллектуальное сопровождение цели, перед ударом включает тепловизионную камеру, наводится на двигатель. В использовании очень проста: буквально снять с предохранителя, нажать кнопку, навести на цель», — рассказал оператор БПЛА с позывным «Ростов».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

6 апр
Артиллеристы уничтожили «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5 апр
До 18 вылетов в сутки: как работают асы беспилотной авиации в зоне СВО
4 апр
РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ на добропольском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
4 апр
Штурмовики Армии России совершенствуют навыки в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
4 апр
«Нет даже мертвых»: украинские боевики массово пропадают под Сумами
3 апр
Истребитель Су-35С провел ночное боевое дежурство. Лучшее видео из зоны СВО
3 апр
«Молния» сорвала ротацию ВСУ на харьковском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
2 апр
«В любое время могут лететь»: как российские бойцы противодействуют контратакам ВСУ
2 апр
Армия России сорвала контратаку штурмовиков ВСУ на мототехнике. Лучшее видео из зоны СВО
2 апр
ЗРК «Тор-МУ» уничтожил разведывательный БПЛА «Лелека». Лучшее видео из зоны СВО
