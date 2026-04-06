Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции

Франция арестовала и удерживает более 400 граждан России. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Париже.

«В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 гражданах России, арестованных и находящихся под следствием», — говорится в сообщении.

В конце марта в МИД России заявили о преследовании россиян за рубежом. По данным ведомства, количество случаев, когда спецслужбы США преследуют граждан РФ, резко возросло.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Россию вернулся баскетболист Даниил Касаткин, которого задержали в Париже по запросу американской стороны. Его обвинили в работе на международную хакерскую группировку. Спортсмена обменяли на осужденного в России французского журналиста Лорана Винатье*.

Российскому спортсмену грозило до 25 лет лишения свободы. Сам Даниил Касаткин отрицал свою причастность к упомянутым выше преступлениям.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.