Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции

|
Мурад Устаров 70 0

О преследовании наших граждан за рубежом ранее говорили в Москве.

Почему во Франции арестовывают россиян

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Франция арестовала и удерживает более 400 граждан России. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Париже.

«В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 гражданах России, арестованных и находящихся под следствием», — говорится в сообщении.

В конце марта в МИД России заявили о преследовании россиян за рубежом. По данным ведомства, количество случаев, когда спецслужбы США преследуют граждан РФ, резко возросло.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Россию вернулся баскетболист Даниил Касаткин, которого задержали в Париже по запросу американской стороны. Его обвинили в работе на международную хакерскую группировку. Спортсмена обменяли на осужденного в России французского журналиста Лорана Винатье*.

Российскому спортсмену грозило до 25 лет лишения свободы. Сам Даниил Касаткин отрицал свою причастность к упомянутым выше преступлениям. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
Последние новости

6:00
5:55
5:34
5:12
4:50
4:33
Сейчас читают

Интересные материалы

