В ФСБ подтвердили возвращение на Родину из Франции Даниила Касаткина

Российского баскетболиста обменяли на французского журналиста.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov
Российский баскетболист Даниил Касаткин вернулся в Россию из Франции. Эту информацию подтвердили в ФСБ.
«8 января 2026 года возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти», — говорится в сообщении ФСБ.
Известно, что российского спортсмена вернули на Родину в обмен на осужденного в РФ французского журналиста Лорана Винатье. Как сообщает ФСБ, в 2024 году Винатье приговорили к трем годам тюрьмы по статьям о шпионаже и неисполнении обязанностей по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. Французский журналист был помилован указом президента РФ Владимира Путина.
Даниила Касаткина арестовали 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в столице Франции по запросу США. По заявлениям Вашингтона, российский баскетболист якобы состоял в хакерской группировке. Это объединение было замешано сразу в 900 атаках на организации США, в том числе и правительственные.
Спортсмену грозило до 25 лет лишения свободы. Сам Касаткин отрицал свою причастность к этим преступлениям. Премьер-министр Франции не подписал решение об экстрадиции российского баскетболиста в США, которое ранее принял французский суд.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Болгарии арестовали двоих россиян по запросу США.
