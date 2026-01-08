В ФСБ подтвердили возвращение на Родину из Франции Даниила Касаткина

Российский баскетболист Даниил Касаткин вернулся в Россию из Франции. Эту информацию подтвердили в ФСБ.

«8 января 2026 года возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти», — говорится в сообщении ФСБ.

Известно, что российского спортсмена вернули на Родину в обмен на осужденного в РФ французского журналиста Лорана Винатье. Как сообщает ФСБ, в 2024 году Винатье приговорили к трем годам тюрьмы по статьям о шпионаже и неисполнении обязанностей по предоставлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов. Французский журналист был помилован указом президента РФ Владимира Путина.

Даниила Касаткина арестовали 21 июня 2025 года в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в столице Франции по запросу США. По заявлениям Вашингтона, российский баскетболист якобы состоял в хакерской группировке. Это объединение было замешано сразу в 900 атаках на организации США, в том числе и правительственные.

Спортсмену грозило до 25 лет лишения свободы. Сам Касаткин отрицал свою причастность к этим преступлениям. Премьер-министр Франции не подписал решение об экстрадиции российского баскетболиста в США, которое ранее принял французский суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Болгарии арестовали двоих россиян по запросу США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.