«Зеленый камуфляж»: 40% производителей экокосметики вводят россиян в заблуждение

В России рекордными темпами растет спрос на экологичную косметику. Торговые сети заполонили баночки с надписями «Эко» и «Био». Вот только что на самом деле внутри — порой не знает даже производитель. Именно поэтому Роскачество взялось за сертификацию этой продукции. Какую косметику можно будет считать натуральной, узнала корреспондент «Известий» Анастасия Харченко.

Тысячи банок на полках в магазинах и броские, обязательно «зеленые» слова: натуральная и органическая. Рынок косметики в России растет как на дрожжах, а вместе с ним увеличивается и спрос на натуральную продукцию. Быть экофрендли стало модно. Цифры говорят сами за себя: по данным аналитиков, объем продаж «зеленой» косметики в 2023 году составил 14 миллиардов рублей. К слову, в 2025 сумма превысила триллион.

Покупатели все чаще отдают предпочтение именно такой продукции, ведь кажется, что она безопаснее. Тем более об этом говорят и косметологи.

«Препараты, которые растительные, натуральные, они же гораздо чище, чем препараты, которые с консервантами, с отдушками и парабенами», — сказала главный врач клиники эстетической медицины Ольга Мороз.

И вроде бы все действительно так: натуральное — значит полезное. Но есть одно «но». Это так называемый «гринвошинг», или «зеленый камуфляж», — прием в маркетинге, когда компания создает ложное впечатление об экологичности своей продукции. По данным Роскачества, 40% производителей натуральной косметики вводят потребителей в заблуждение.

«Одни производители действительно соблюдают стандарт и производят натуральные продукты, а другие используют это как такой маркетинговый шаг для того, чтобы привлечь огромное количество потребителей», — сказала маркетолог Наталья Акимова.

Приятная текстура, аромат и громкие заявления на упаковке: «100% натурально». Звучит заманчиво, но эти слова не всегда соответствуют действительности. И тут возникает вопрос — верить ли написанному или своими глазами увидеть производство и убедиться, что продукт действительно качественный и натуральный, как заявляется на этикетке. Только возможность заглянуть в каждую бочку есть далеко не у всех.

Конечно, потребитель не будет проводить лабораторный анализ продукции, ведь делать это должен производитель. И у некоторых действительно все прозрачно, например, в крымской компании натуральной косметики журналистов не стесняются.

«Когда мы поставили перед собой задачу маркировать продукт „натурально“, конечно, встал вопрос: а как правильно посчитать этот процент натуральности? Мы смотрели в первую очередь, что на рынке, как производители маркируют? И мало кто делал это обоснованно», — сказал генеральный директор компании по производству натуральной косметики Иван Гладун.

Но как же доказать потребителю свою честность? Детальное изучение состава продукта ничего не прояснит, даже квалифицированный химик не даст оценку косметике по этикетке. Да и официальных маркировок никаких нет.

— Я по составу не смогу определить?

— Абсолютно, да. Вам остается только доверять тому, кто это дело производил, что он залил то, что написал на этикетке. Более того, никаких гарантий того, что содержимое действительно окажет воздействие на ваш организм, как заявляет производитель, — тоже нет, — сказал доцент кафедры общей химии КФУ имени Вернадского Константин Работягов.

По сути, покупатель приобретает кота в мешке. Повезет, если косметика просто не будет работать, но нередки случаи негативного воздействия: ожоги, раздражения, аллергические реакции.

«Есть парабены, соединения алюминия, вопросы с тем же самым коллагеном, с формалином, с формальдегидом, извините. Есть вот такие вещи, которые безусловно являются вредными для кожи. Фталаты, пожалуйста, они вообще проникают в кровь и эндокринную систему разрушают», — сказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Решение нашлось у государства. Роскачество в этом году начало сертификацию органической, натуральной и веганской косметики. Оценку будут давать эксперты прямо на производстве.

«Независимые эксперты в зависимости от того, по какой схеме работает орган, проверяют не только сам продукт, но и процессы и процедуры его производства, то есть на каких линиях производится продукция, есть ли риск смешения продукции», — сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Косметика может называться «натуральной», только если содержит не менее 90% натуральных ингредиентов для смываемых средств и 95% — для несмываемых. Однако пока сертификация не является обязательной. Каждый производитель сам выбирает: получать ли ему этот самый знак или нет. А выбор в любом случае делать покупателю.

