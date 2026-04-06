Три экземпляра Як-130М намерены подготовить к полетам до конца 2026 года

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Самолет представили в ноябре 2025 года.

Три Як-130М подготовят к полетам до конца 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

До конца 2026 года три опытных образца учебно-боевого самолета Як-130М будут готовы к первым полетам. Об этом сообщил управляющий директор ПАО «Яковлев» (входит в ОАК и «Ростех») Василий Прутковский.

Руководитель предприятия рассказал о текущем статусе производства новых машин.

«Пока три самолета в изготовлении. Друг за другом с разницей в пару месяцев до конца года у нас будут готовы три летных экземпляра», — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Прутковский уточнил, что летные испытания самолетов пройдут сразу после завершения их производства. Первый опытный полет запланирован на июнь 2026 года.

Модернизированный Як-130М впервые представили компании «Яковлев» и «Рособоронэкспорт» на авиасалоне в Дубае в ноябре 2025 года.

Тогда же были продемонстрированы его расширенные боевые возможности, включая применение широкой номенклатуры управляемого и неуправляемого вооружения. А в октябре того же года первый опытный образец приступил к наземным и летным испытаниям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как новую модификацию самолета Ил-114 испытали в условиях 40-градусного мороза. Этот лайнер должен стать основным на региональных авиалиниях, в том числе на Крайнем Севере.

Последние новости

13:35
Российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины
13:30
«Компенсация за реальный ущерб»: кто из россиян может получать две пенсии
13:26
«Злоупотреблять не стоит»: диетолог рассказала, какое печенье самое полезное
13:20
«Траурная атмосфера»: как лидеры ЕС восприняли критику НАТО от США
13:17
ТОП-10 фильмов, которые отправят вас в космос, не вставая с дивана
13:14
Шампунь и бритва: женщина раскрыла состав своего тревожного набора на конец света

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
Опасная привычка на тарелке: врачи связали питание с раком поджелудочной
Почему одни выглядят на 30, а другие на 60: дело не в генах
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео