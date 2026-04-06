Трагедия после спасения: в Дагестане умерли унесенные течением девушка и ребенок

В Дагестане умерли девушка и ребенок, которых вытащили из реки

В Дагестане скончались девушка и ребенок, которых ранее унесло сильным течением. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

По данным спасателей, пострадавших удалось извлечь из воды, однако их состояние оказалось критическим. Собеседник агентства сообщил, что женщину и ребенка не удалось реанимировать — несмотря на попытки врачей, они скончались.

Незадолго до этого стало известно, что в районе происшествия спасли еще семерых человек. Их унесло потоком после обрушения моста в населенном пункте Кала.

Кроме того, на фоне неблагоприятной обстановки в регионе произошел еще один трагический случай. Глава муниципалитета Запир Гасанов сообщил, что в селе Кирки Кайтагского района в результате схода оползня погибла женщина. По его словам, местные власти окажут семье необходимую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что свыше четырех тысяч жителей были экстренно эвакуированы из подтопленных территорий в Дербентском районе после аварии на гидротехнических объектах. Большинство людей временно разместились у родственников, а остальных направили в шесть подготовленных пунктов размещения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.