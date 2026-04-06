Проводнице, которую пассажир вытолкнул из вагона, окажут всестороннюю поддержку

ФПК окажет помощь пострадавшей от действий пассажира проводнице

Федеральная пассажирская компания (ФПК) окажет поддержку проводнице, пострадавшей после нападения пассажира на станции Поназырево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Руководство компании держит ситуацию на контроле. Пострадавшей и ее семье будет оказана всесторонняя поддержка и помощь», — заявили в ФПК.

В компании уточнили, что при необходимости женщине помогут с переводом в другое медучреждение для получения более сложной медицинской помощи, а также организуют последующую реабилитацию.

Мужчина вытолкнул проводницу из вагона на станции Поназырево в Костромской области. В результате она оказалась на железнодорожных путях. О случившемся сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в мессенджере MAX.

Как выяснилось, нападавшим оказался 47-летний житель Кировской области, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Во время короткой остановки он попытался покинуть вагон, однако проводница не позволила ему этого сделать. В ответ мужчина применил силу и вытолкнул женщину из тамбура.

