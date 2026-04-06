Кушать подано: российские космонавты получат на МКС сублимированные йогурты

Российские космонавты впервые получат на МКС сублимированные йогурты

Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали и впервые передали на Международную космическую станцию (МКС) новую линейку сублимированных йогуртов для питания космонавтов. Об этом рассказали 5-tv.ru создатели продуктов для космоса.

Директор Бирюлевского экспериментального завода — филиала «ФИЦ питания и биотехнологии» Михаил Иринев поделился подробностями новой разработки.

«Наш завод разработал технические условия и выпустил первую партию сублимированных йогуртов. Молочные продукты уже были, а вот кисломолочных не хватало. Мы создали полноценную линейку и уже отправили ее на станцию», — сказал Иринев.

Он уточнил, что в ближайшее время космонавты начнут пробовать новинку в составе дополнительного набора питания — продукты изготовлены по усовершенствованной технологии, а их сублимация впервые за все время полностью выполнена на предприятии.

Разработка новых видов «орбитальной» еды занимает много времени, так как все их необходимо испытывать в течение всего срока годности, который достигает 30 месяцев и более.

