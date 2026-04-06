Кушать подано: российские космонавты получат на МКС сублимированные йогурты

Кисломолочных продуктов на орбите не хватало, и ученые создали полноценную линейку для невесомости.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи разработали и впервые передали на Международную космическую станцию (МКС) новую линейку сублимированных йогуртов для питания космонавтов. Об этом рассказали 5-tv.ru создатели продуктов для космоса.

Директор Бирюлевского экспериментального завода — филиала «ФИЦ питания и биотехнологии» Михаил Иринев поделился подробностями новой разработки.

«Наш завод разработал технические условия и выпустил первую партию сублимированных йогуртов. Молочные продукты уже были, а вот кисломолочных не хватало. Мы создали полноценную линейку и уже отправили ее на станцию», — сказал Иринев.

Он уточнил, что в ближайшее время космонавты начнут пробовать новинку в составе дополнительного набора питания — продукты изготовлены по усовершенствованной технологии, а их сублимация впервые за все время полностью выполнена на предприятии.

Разработка новых видов «орбитальной» еды занимает много времени, так как все их необходимо испытывать в течение всего срока годности, который достигает 30 месяцев и более.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что через два года Россия планирует развернуть первый модуль перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

Последние новости

12:11
«Хочется забрать всю боль»: жених Лерчек рассказал о ее борьбе за жизнь
12:04
Кушать подано: российские космонавты получат на МКС сублимированные йогурты
11:55
Путин поручил обеспечить транспортную доступность объектов здравоохранения
11:46
Два человека утонули в автомобилях во время наводнения в Дагестане
11:40
Неочевидная профилактика: мастурбация снижает риск рака у мужчин
11:31
Дорого и не эффективно: российские фермеры просят отменить систему маркировок

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
Почему одни выглядят на 30, а другие на 60: дело не в генах
«Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео