«Роскосмос»: первый модуль Российской орбитальной станции развернут в 2028 году

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

РОС станет главной платформой для освоения дальнего космоса.

Когда появится первый модуль Российской орбитальной станции

Фото: www.globallookpress.com/Roscosmos

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первый модуль Российской орбитальной станции развернут в 2028 году

Через два года Россия планирует развернуть первый модуль перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в интервью ТАСС заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Согласно утвержденному паспорту национального проекта, первый модуль будет развернут в 2028 году», — сказал он.

При этом Баканов отметил, что РФ не должна прерывать свою пилотируемую космонавтику. В связи с чем очень важно, чтобы завершение работ на МКС совпало с развертыванием первого модуля.

В декабре прошлого года первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что «Роскосмос» утвердил угол наклона для РОС. Модуль разместят рядом с МКС. По словам Мантурова, в будущем РОС станет главной платформой для освоения дальнего космоса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как женщины-астронавты ухаживают за собой во время полета за пределы Земли. Жизнь в космосе диктует свои правила. Так, даже привычное мытье головы превращается в сложнейший процесс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
«Роскосмос»: первый модуль Российской орбитальной станции развернут в 2028 году
10:15
Опасная привычка на тарелке: врачи связали питание с раком поджелудочной
10:08
«Мы очень счастливы»: Ольга Бузова станет тетей
10:00
Россиянам рассказали о риске остаться без прав из-за кефира и кваса
9:52
В Кузбассе мужчина дал сотруднику СК взятку в размере 55 миллионов рублей
9:46
Вода пошла в дома: тысячи людей эвакуировали после прорыва дамбы в Дагестане

Сейчас читают

Пропали после прогулки: в Омске ищут братьев 10 и 11 лет
Силы ПВО за ночь уничтожили 50 украинских дронов над пятью регионами России
«Будет казаться, что вернулась зима»: когда Москву накроет метель
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео