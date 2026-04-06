Собянин: количество занимающихся спортом москвичей увеличилось в разы

Дарья Бруданова Журналист

За последние годы «спортзал под открытым небом» появился практически в каждом дворе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За последние 15 лет количество жителей столицы, которые активно занимаются спортом, увеличилось в разы. Об этом в своем канале в MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник подчеркнул: власти столицы постоянно работают над тем, чтобы спорт был доступен для каждого человека.

«Это соответствует целям и задачам нацпроекта «Спорт России», — написал Собянин.

По его словам, в Москве построили, реконструировали и обновили стадионы, спорткомплексы и десятки тысяч спортплощадок. Благодаря этому «спортзал под открытым небом» появился практически в каждом дворе.

Мэр добавил, что только в прошлом году в столице привели в порядок свыше 800 площадок. Среди них — 50 футбольных полей, почти 140 зон для настольного тенниса и более десяти скейт-парков. Спортивную инфраструктуру обновили, например, в парке «Дубрава», в Каширском проезде, у станции МЦД «Кусково» и в других местах.

Ранее Сергей Собянин рассказал о том, что московские неонатологи спасают 99% недоношенных детей. По его словам, в 2025-м специалисты выходили более пяти тысяч младенцев, которые появились на свет раньше времени.

