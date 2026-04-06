В Стамбуле опровергли информацию о масштабной задержке рейсов в Москву

Дарья Бруданова
До этого в интернете появилась новость об аварии на взлетной полосе.

В Стамбуле есть задержка рейсов в Москву

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В международном аэропорту Стамбула опровергли информацию о масштабной задержке рейсов в Москву. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

До этого в СМИ распространилась новость о том, что в аэропорту произошла серьезная авария. Утверждалось, что на взлетном поле машина якобы столкнулась с самолетом. В результате, по информации журналистов, произошла десятичасовая задержка рейсов в российскую столицу.

«Такой ситуации нет. Операции в аэропорту продолжаются в штатном режиме», — процитировало сообщение пресс-службы аэропорта РИА Новости.

В воздушной гавани подчеркнули: никакого сбоя в работе нет. При этом там уточнили, что задержки рейсов возможны, однако они носят точечный характер. По словам сотрудников авиаузла, небольшие корректировки графика — норма. Они, как правило, связаны с мерами безопасности, например, из-за рисков атак БПЛА.

Ранее россиянам рассказали о самой распространенной схеме мошенничества при аренде посуточного жилья в Турции. Злоумышленники просят доверчивых граждан заранее внести предоплату, а потом исчезают. Так человек оказывается и без квартиры, и без денег.

