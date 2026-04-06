Российская армия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что еще целями ВС РФ стали места сборки беспилотников, военные цеха и пункты временной дислокации боевиков киевского режима, включая иностранных наемников. Кроме того, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в своих интересах.

В зоне проведения специальной военной операции средства противовоздушной обороны России за минувшие сутки уничтожили 12 управляемых авиационных бомб и 693 дрона. Среди них — две ракеты большой дальности «Нептун» и три американских снаряда HIMARS.

Прежде, 5 апреля, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за ночь силы ПВО сбили 87 украинских беспилотников. Атаке со стороны ВСУ подверглись 14 регионов. Наши военные перехватили вражеские беспилотники, в том числе в небе над Крымом, Мордовией и Ленинградской областью.

