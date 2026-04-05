Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских дронов над 14 регионами России

Беспилотники уничтожены в небе над Крымом, Мордовией и Ленинградской областью.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 5 апреля перехватили и ликвидировали 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки отражались с 22:00 вечера до 08:00 утра. Дроны сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской и Ленинградской областями. Кроме того, беспилотники уничтожены над Республикой Мордовия и Крымом.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что над регионом сбили 17 БПЛА. Пострадавших нет.
- 5 апр
- Многоквартирный дом пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ в Новороссийске
- 5 апр
- Силы ПВО сбили 77 дронов ВСУ над регионами России за шесть часов
- 5 апр
- В Белгородской области дрон ВСУ атаковал микроавтобус с рабочими
- 5 апр
- ТЭЦ и два нефтяных объекта повреждены после атаки дронов в Нижегородской области
- 4 апр
- Сотрудник предприятия пострадал от атаки украинского БПЛА в Тольятти
- 4 апр
- В Таганроге под атаку БПЛА попал сухогруз под флагом иностранного государства
- 3 апр
- Два человека госпитализированы после атаки беспилотников в Ленобласти
- 1 апр
- Бастрыкин: при ударе по кафе в Хорлах ВСУ применили дроны с 75 кг взрывчатки
- 31 мар
- Двое детей получили ранения при атаке дронов на Ленинградскую область
- 30 мар
- Беспилотники ВСУ повредили в Таганроге 12 многоквартирных и 27 частных домов
