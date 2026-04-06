«Своего рода шантаж»: зачем пытались подорвать «Турецкий поток»

Тем временем появился первый подозреваемый, который может быть причастен к диверсии на трубопроводе «Турецкий поток». Вся последняя информация — у корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.

Подозреваемый в организации теракта на важнейшей энергетической артерии назван. Это некий мигрант, который имеет военную подготовку.

«Можно увидеть взрывчатое вещество, отдельно и герметично упакованное. Также видно колпачки детонатора, отдельно подготовленные и упакованные для транспортировки, детонирующий шнур, инструменты и оборудование для сборки взрывчатки и для совершения диверсии. Раскрою одну деталь из расследования: по маркировке на взрывчатке однозначно видно, что ее производитель — США», — рассказал директор Агентства военной безопасности Сербии Джуро Йованич.

Взрывчатка оказалась большой мощности. Куда ведет след — в Киев или на просторы Европы — сейчас выясняют. Но дипломатические отношения между Венгрией и Сербией с Украиной повисли на волоске. Еще свежи в памяти «Северные потоки».

«Украина много лет работает над тем, чтобы отрезать Европу от российских энергоносителей. Они взорвали „Северный поток“, перекрыли трубопровод „Дружба“, они подвергли Венгрию нефтяной блокаде, российский участок „Турецкого потока“ находится под постоянными атаками. Амбиции Украины представляют угрозу для Венгрии. Энергетическая безопасность Венгрии — это не игра», — подчеркнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

На Банковой поспешили переложить с больной головы на здоровую. МИД Украины оперативно обвинил во всем Россию.

«Украина не имеет к этому никакого отношения. Вероятнее всего, это российская операция под чужим флагом в рамках активного вмешательства Москвы в выборы в Венгрии», — заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Сейчас «Турецкий поток» работает без перебоев. Но любая проблема грозит Будапешту катастрофой. А ведь через неделю в Венгрии ключевые выборы. Самое подходящее время, чтобы начать с новой силой расшатывать обстановку в стране, пытаясь лишить ее российского газа. Именно по «Турецкому потоку» Венгрия получает 60% всего потребляемого топлива. Не смогли на Банковой простить заблокированный Будапештом еврокредит в 90 миллиардов евро, которые Украина никак не может получить.

«Украина хочет блокировать любые виды российской энергии — экспорт и любые доходы, которые она может с этого получать. Также я думаю, что есть личная неприязнь между Зеленским (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) и господином Орбаном. Кроме того, это может использоваться как своего рода саботаж и как средство давления, своего рода шантаж, чтобы добиться выделения дополнительных средств Украине», — уточнил политолог, подполковник США в отставке Эрл Расмуссен.

В Будапеште угрозу расценили как посягательство на суверенитет страны. Орбан дал понять: атака на «Турецкий поток» будет расцениваться как нападение на страну НАТО. Примечательно, что в руководстве альянса, как и в брюссельских кабинетах, в ответ на попытку беспрецедентного теракта в Европе сейчас демонстративно хранят молчание.

