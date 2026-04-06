Ради спасения: женщина начала готовить детей к войне, посадив их на «диету хищника»

Женщина решила подготовить детей к войне и посадила их на диету хищника

В США женщина перевела своего супруга и детей на строгое мясное питание, объясняя это подготовкой к началу третьей мировой войны. Об этом сообщило издание The Sun.

По мнению 41-летней Кортни Луны, в условиях глобального кризиса и возможного дефицита продовольствия человеческому организму требуются исключительно максимально питательные продукты.

Мать семейства убеждена, что мясо и молочные изделия заменяют любые другие виды еды, обеспечивая выживание в экстремальных обстоятельствах. Она подчеркнула, что в ситуации, когда количество продуктов ограничено, необходимо, чтобы каждый съеденный кусок приносил пользу, а не являлся источником «пустых калорий».

Сама Кортни Луна пришла к такому образу жизни, преследуя цель снизить вес. Эксперимент оказался для нее успешным: за один год женщине удалось избавиться от 25 килограммов лишнего веса, а также заметно улучшить состояние кожи. Американка активно выступает против сложившихся стереотипов о вреде животной пищи.

«Нас учили бояться красного мяса, но если оказаться в условиях выживания, это именно та пища, которая нужна больше всего», — заявила она.

В качестве основной рекомендации по созданию продуктовых запасов на случай катастрофы женщина советует выбирать вяленое мясо, так как оно обладает длительным сроком хранения.

Несмотря на энтузиазм Кортни, представители медицинского сообщества выражают серьезную обеспокоенность подобными гастрономическими трендами.

Специалисты напоминают, что полное игнорирование растительных компонентов в рационе неизбежно провоцирует критическую нехватку клетчатки.

Это ведет не только к хроническим расстройствам пищеварения, но и повышает вероятность развития онкологических процессов и других патологий, представляющих угрозу для жизни.

Врачи подчеркивают, что долгосрочные последствия «диеты хищника», особенно для растущего детского организма, могут быть необратимыми и крайне опасными.

