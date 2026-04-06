Россия и Китай обсуждают продление безвизового режима

|
Светлана Стофорандова
Путешествия без лишних документов пока доступны для жителей двух стран до 14 сентября.

Продлят ли безвизовый режим между Россией и Китаем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова заявила, что вопрос продления безвиза с Китаем находится в проработке

Россия и Китай продолжают согласовывать вопрос о продлении безвизового режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Вопрос продления безвизового режима РФ и Китая — в межведомственной проработке», — сказала дипломат.

Сейчас для жителей обеих стран действует временный режим для поездок без оформления виз. Россияне могут посещать Поднебесную без лишних документов до 14 сентября 2026 года, для китайских туристов такие же условия в России действуют до аналогичной даты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй надеется, что упрощенный порядок поездок между странами станет бессрочным. Дипломат подчеркнул, что действующий временный режим уже создал массу удобных условий для жителей обеих стран. Кроме того, это положительно сказалось как на России, так и на Китае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
