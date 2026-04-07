Трамп планирует выучить испанский язык и возглавить Венесуэлу

После завершения военной операции в Иране американский лидер Дональд Трамп хочет побороться за пост президента Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

«Я быстро выучу испанский и поеду в Венесуэлу. Могу баллотироваться на пост президента», — сказал он.

По словам политика, изучение иностранных языков дается ему довольно легко, поэтому подготовка не займет много времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посольство США в Венесуэле открыло свои двери впервые с 2019 года. Возвращение дипломатов — это важная часть масштабного плана Дональда Трампа по стабилизации и экономическому подъему региона. Временным поверенным в делах стала Лора Догу.

Дипломатическая пауза затянулась на семь лет после признания Вашингтоном венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо «временным президентом страны». Тогда всех американских дипломатов выслали из государства. Сейчас обязанности главы Венесуэлы исполняет Делси Родригес, сменившая Николаса Мадуро после его захвата военными США.

