Посольство США в Венесуэле возобновило работу спустя семь лет

Дипломатическая миссия США в Каракасе возобновила деятельность впервые с марта 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

«Возобновление работы посольства США в Каракасе является ключевым этапом в реализации трехфазного плана президента Трампа по Венесуэле», — проинформировали в ведомстве.

Согласно указанному плану, предусматривается стабилизация, экономическое восстановление и политическое примирение в Венесуэле, ведущие к появлению нового кабинета министров.

В ведомстве подчеркнули, что с открытием посольства начинается «новая глава» в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Каракасом. Временным поверенным в делах стала Лора Догу, работавшая ранее послом США в Никарагуа и Гондурасе.

Дипломатические контакты между США и Венесуэлой прекратили в январе 2019 года, когда Вашингтон признал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо «временным президентом страны». Всех американских дипломатов тогда выслали.

Исполняющей обязанности руководителя Венесуэлы является Делси Родригес. Она заняла этот после того, как в январе 2026 года Николаса Мадуро захватили американские военные и вывезли в США.

