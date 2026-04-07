Число погибших при пожаре на заводе в Нижнекамске выросло до 12 человек

Число жертв масштабного пожара на территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Руководство предприятия выразило глубокие соболезнования родственникам погибших и пообещало оказать всестороннюю поддержку. Их семьи получат компенсации по десять миллионов рублей. Пострадавшим выплатят по три миллиона рублей, а также будут компенсированы расходы на последующую реабилитацию.

Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» сформирует программу поддержки детей погибших сотрудников до их совершеннолетия.

По данным пресс-службы, поисковая операция завершена. Всего в больницах Москвы, Казани и Нижнекамска находятся 25 человек. Отмечается, что у них наблюдается позитивная динамика в выздоровлении.

Среди погибших –27-летний пожарный Марат Назипов. Коллеги мужчины отмечали его высокий уровень профессионализма и значительный опыт в тушении пожаров.

О пожаре на территории промышленной зоны в Нижнекамске стало известно 31 марта. Причиной стал взрыв газовой смеси на насосной установке, произошедший во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

Площадь возгорания составила около полутора-двух тысяч квадратных метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ход расследования поставили на контроль центрального аппарата ведомства. В городе объявили трехдневный траур.

