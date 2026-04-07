Покоя нет никому: мошенники придумали новую схему обмана дачников

Анастасия Антоненко
Впереди россиян ждут майские праздники — идеальное время для жуликов.

Мошенники начали рассылать дачникам уведомления о срочных сборах

Мошенники в России не дремлют: они начали рассылать дачникам фальшивые уведомления с требованием оплатить срочные поселковые нужды. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка».

Рассылают аферисты сообщения якобы от правления СНТ с требованием незамедлительно оплатить: целевые взносы на ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение долгов. Номер подделан под контакты председателя.

Как отметили в пресс-службе платформы, апрель — время, когда пробуждается не только природа, но и жулики. Не стоит забывать, что пик мошеннических схем придется на майские праздники, когда будет разгар декларационной кампании, сезонных проверок газового оборудования и активного бронирования билетов — это идеальная среда для аферистов.

Еще одна новая уловка злоумышленников — с помощью писем якобы от федерального ведомства они просят владельцев электронных подписей им перезвонить. Преступники уже разработали 32 темы для подобных сообщений, при этом эксперты отмечают, что схема постоянно усложняется.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:08
Покоя нет никому: мошенники придумали новую схему обмана дачников
4:46
«Какой-то дискомфорт»: названы причины жалоб россиян на сон
4:24
Маркетплейсы заполонили нарисованные нейросетью несуществующие растения
4:02
Южная Корея готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Россией
3:40
Орбан проинспектировал «Турецкий поток» после попытки диверсии
3:19
«Подойти слишком близко невозможно»: эксклюзивные кадры иранского острова Харк

Сейчас читают

Иррациональность или стратегия? Трамп и новая логика глобальной власти — мнение
Ради спасения: женщина начала готовить детей к войне, посадив их на «диету хищника»
Больничный без болезни: в каких случаях можно законно не ходить на работу
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео